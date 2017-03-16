В школах Грузии появятся виртуальные лаборатории

16.03.2017 11:20 Министерство образования и науки Грузии планирует создать в некоторых публичных школах страны виртуальные лаборатории, об этом на совете директоров школ Грузии сказал министр Александр Джеджелава.



По его словам, создание настоящих лабораторий во всех школах Грузии, число которых достигает 2 тысяч — очень сложный и дорогостоящий процесс. Джеджелава считает, что виртуальные лаборатории смогут стать альтернативой.



Виртуальная лаборатория — программно-аппаратный комплекс, позволяющий проводить опыты без непосредственного контакта с реальными установками и приборами, все процессы моделируются при помощи компьютера. Благодаря специальному программному обеспечению можно моделировать лабораторные эксперименты.



Такие комплексы используются во многих странах, если в учебном заведении отсутствует оборудование, необходимое для проведения лабораторных работ, или при дистанционном обучении.



Разработчиком грузинской версии виртуальной лаборатории стал профессор Грузинского технического университета Давид Сонгулашвили. Он создал программу Виртуальная лаборатория для студентов.



«Наверное, многие из вас слышали о виртуальной лаборатории, созданной в Техническом университете. Мы работаем с одной из технологических компаний, чтобы использовать опыт Технического университета, расширить продукт Давида Сонгулашвили, и сделать его доступным для школ», — заявил Джеджелава.



Министр образования также сообщил, что через три года во всех районах Грузии три-четыре школы будут оснащены настоящими лабораториями.



Вместе с тем, Джеджелава отметил, что часть школ сможет заслужить открытие настоящей лаборатории, если ученики этого заведения будут отличаться высокой успеваемостью, принимать участие в разных конкурсах и олимпиадах.



"Новости-Грузия"











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