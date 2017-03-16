Севастиди помиловали, а 60-летняя Анико Кесян по-прежнему отбывает срок за SMS в Грузию

16.03.2017 11:51 Дочь 60-летней жительницы Адлера, отбывающей наказание в исправительной колонии за SMS о поезде с военной техникой направляющимся в сторону Абхазии, рассказала, что дело ее матери абсолютно схоже с уже хорошо известным делом Оксаны Севастиди.



Как заявила Виолетта Ревазова в эфире телеканала «Дождь», в 2008 году, ее мать Анико Кесян отправила сообщение о поезде с военной техникой своему знакомому, с которым познакомилась на границе с Грузией. Она часто ездила в эту страну навестить свою дочь. Сейчас Ревазова называет его «их общим другом».



«В один день он позвонил спросить, как положение: танки есть, едут — не едут? Ну и она написала «Да, едут». Но это видела не только она одна», — сказала Ревазова.



Анико Кесян осудили летом 2015 года по статье о государственной измене. Известно, что делом жительницы Адлера, занимались те же следователь, прокурор и судья. Защита планирует добиваться пересмотра дела.



Оксана Севастиди была осуждена по ст.275 УК РФ «Государственная измена» и приговорена к семи годам заключения 1 марта 2016 года. Сведения о приговоре появились в СМИ только в декабре того же года. Незадолго до войны августа 2008 года, увидев в Сочи поезд с российской военной техникой, направляющийся в Абхазию, она рассказала об этом своему знакомому. Судья Краснодарского краевого суда Владимир Кобзев расценил эти действия как государственную измену.



12 марта Оксана Севастиди покинула СИЗО «Лефортово», так как 7 марта президент России Владимир Путин подписал указ о ее помиловании.



15 марта Верховный суд РФ сократил срок наказания Оксане Севастиди, с семи до трех лет колонии. На заседании 15 марта Верховный суд сначала удовлетворил прошение защиты Севастиди о восстановлении сроков рассмотрения апелляции, а затем рассмотрел и саму жалобу на приговор.



Прокуратура поддержала прошение защиты о восстановлении сроков апелляции, но просила оставить приговор без изменения. Защита добивалась отмены приговора.



В ноябре 2014 года по такому же делу была осуждена жительница Сочи Екатерина Харебава. Она получила шесть лет колонии по статье о шпионаже. Однако женщина досрочно вышла на свободу. По информации СОВЫ, соответствующая договоренность была достигнута в рамках формата «Абашидзе-Карасин».



Всего российскому неформальному объединению юристов и журналистов — «Команде 29», стало известно о десяти аналогичных приговорах по делу о госизмене. Называются следующие имена: Патарая, Кесян, Хурцилава, Леван Латария, Марина Джанджгава, Инга Тутисани, Манана Капанадзе.



Всего с 2010 года по статьям о шпионаже и государственной измене были осуждены 87 человек, личности половины осужденных не известны, уточняют юристы «Команды 29». Чаще всего спецслужбы рекомендуют родственникам обвиняемых не связываться с прессой и дать признательные показания, чтобы сократить срок.



"СОВА"











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