Детское «Евровидение 2017» пройдет осенью в Тбилисском Дворце спорта

17.03.2017 11:07 Стали известны дата и место проведения ежегодного детского международного конкурса «Евровидение 2017» (Junior Eurovision Song Contest 2017) в Грузии.



В этом году детское «Евровидение» состоится 26 ноября в Тбилисском Дворце спорта.



«На данный момент в Грузии находится координационная группа детского конкурса «Евровидение», которая укомплектована из представителей Общественных вещателей разных стран Европы. Группа проводит рабочие встречи, касающиеся вопросов проведения конкурса в Грузии», — говорится на официальном сайте «Евровидения» в Грузии.



Координационной группе были представлены 12 функционирующих в Грузии концертных залов, из которых был выбран Дворец спорта в Тбилиси, вмещающий около 10 тысяч человек.



Грузия получила право на проведение пятнадцатого по счету конкурса в результате победы на «Евровидении 2016» десятилетней исполнительницы Мариам Мамадашвили. С песней «Мзео» (Солнце) грузинская девочка опередила представителей 17 стран, набрав 239 баллов.



Победа Мариам стала для Грузии третьей по счету победой на детском «Евровидении» — это самый лучший результат за всю историю песенного конкурса.



За 14 лет существования его дважды выигрывала Мальта и дважды – Беларусь. В 2008 году на «Евровидении» победил грузинский квартет «Бзикеби», в 2011-ом — группа Candy.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

