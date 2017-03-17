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Детское «Евровидение 2017» пройдет осенью в Тбилисском Дворце спорта


17.03.2017   11:07
Стали известны дата и место проведения ежегодного детского международного конкурса «Евровидение 2017» (Junior Eurovision Song Contest 2017) в Грузии.

В этом году детское «Евровидение» состоится 26 ноября в Тбилисском Дворце спорта.

«На данный момент в Грузии находится координационная группа детского конкурса «Евровидение», которая укомплектована из представителей Общественных вещателей разных стран Европы. Группа проводит рабочие встречи, касающиеся вопросов проведения конкурса в Грузии», — говорится на официальном сайте «Евровидения» в Грузии.

Координационной группе были представлены 12 функционирующих в Грузии концертных залов, из которых был выбран Дворец спорта в Тбилиси, вмещающий около 10 тысяч человек.

Грузия получила право на проведение пятнадцатого по счету конкурса в результате победы на «Евровидении 2016» десятилетней исполнительницы Мариам Мамадашвили. С песней «Мзео» (Солнце) грузинская девочка опередила представителей 17 стран, набрав 239 баллов.

Победа Мариам стала для Грузии третьей по счету победой на детском «Евровидении» — это самый лучший результат за всю историю песенного конкурса.

За 14 лет существования его дважды выигрывала Мальта и дважды – Беларусь. В 2008 году на «Евровидении» победил грузинский квартет «Бзикеби», в 2011-ом — группа Candy.






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