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Пятерых участников батумских событий суд заключил под стражу


17.03.2017   21:15
Батумский городской суд в качестве меры пресечения 5 лицам, обвиняемым в батумских событиях, определил заключение под стражу. После обсуждения, длившегося почти два часа, судья Давид Мамисеишвили удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил в заключении Геннадия Мамуладзе, Миндию Беридзе, Георгия Беридзе, Каху Махарадзе и Лашу Деканадзе.

Как пояснил судья, обвиняемые, в случае пребывания на свободе, могут повторить действия, в которых их обвиняют.

По завершению процесса адвокаты обвиняемых заявили, что определенная мера пресечения необоснованна, и они обжалуют решение Батумского городского суда в Апелляционном суде.

Прокуратура предъявила обвинение в нападении на полицию, на ее рабочее здание, транспортные средства и посягательство на здоровье полицейских семи лицам, в том числе, двум несовершеннолетним.

Следственное ведомство требовало в качестве меры пресечения для 6 задержанных заключения под стражу, а в отношении одного несовершеннолетнего - залог в размере 3 тысяч лари.






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