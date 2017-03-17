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Британское издание назвало грузинский язык одним из десяти древнейших


17.03.2017   23:32
Британская информационная компания «Culture Trip» опубликовала статью под названием «10 древнейших языков, на которых все еще разговаривают в мире», в которой говорится и о грузинском языке.

В список древнейших и живых языков попали грузинский, иврит, тамильский, литовский, персидский, исландский, македонский, язык басков, финский и ирландский.

Автор статьи Лани Силинджер отмечает, что «Кавказский регион — это клад для лингвистов».

«Основные языки трех стран Южного Кавказа: Армении, Азербайджана и Грузии, происходят из трех совершенно разных языковых семей — соответственно индоевропейских, тюркских и картвельских. Грузинский является крупнейшим в картвельской группе и это единственный кавказский язык с древней литературной традиции. Его красивый и уникальный алфавит тоже довольно старый — как полагают, он был адаптирован с арамейского еще в третьем веке нашей эры. В то же время есть только четыре картвельских языка, на которых говорят все национальные меньшинства в Грузии и все они связаны с любыми другими языками в мире», — говорится в статье.

Евангелие IX века, образец каллиграфии грузинского алфавита «Асомтаврули» — самый ранний и один из ценнейших экспонатов коллекции рукописей Архива. Фото Национальный архив.

В статье также отмечается, что трудно судить о том, какой из языков на земле является более древним.
«Эволюция языка, как биологическая эволюция — происходит ежеминутно, из поколения в поколение, так что нет никакой четко выраженной точки разделения, когда один язык начинает переходить в тот, что развивается из него. Поэтому нельзя сказать, что один язык на самом деле старше, чем любой другой; они все так же стары, как само человечество. Тем не менее, каждый из перечисленных десяти языков имеет что-то особенно древнее, что отличает его от других», — говорится в статье.

Британская компания «Culture Trip», главный офис которой находится в Лондоне — это международный стартап в области интернета. Компания занимается созданием контента во многих сферах – путешествия, еда, история, литература, искусство, дизайн, архитектура, мода, спорт, здоровье. Филиалы компании работают в Нью-Йорке и Тель-Авиве. Ключевым активом компании является глобальная сеть редакторов и корреспондентов на общественных началах по всему миру. «Culture Trip» уже опубликовали более пятидесяти тысяч статей, каждый месяц их читают три миллиона пользователей, а еще миллион отслеживают в социальных сетях.






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