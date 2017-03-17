Британское издание назвало грузинский язык одним из десяти древнейших

17.03.2017 23:32 Британская информационная компания «Culture Trip» опубликовала статью под названием «10 древнейших языков, на которых все еще разговаривают в мире», в которой говорится и о грузинском языке.



В список древнейших и живых языков попали грузинский, иврит, тамильский, литовский, персидский, исландский, македонский, язык басков, финский и ирландский.



Автор статьи Лани Силинджер отмечает, что «Кавказский регион — это клад для лингвистов».



«Основные языки трех стран Южного Кавказа: Армении, Азербайджана и Грузии, происходят из трех совершенно разных языковых семей — соответственно индоевропейских, тюркских и картвельских. Грузинский является крупнейшим в картвельской группе и это единственный кавказский язык с древней литературной традиции. Его красивый и уникальный алфавит тоже довольно старый — как полагают, он был адаптирован с арамейского еще в третьем веке нашей эры. В то же время есть только четыре картвельских языка, на которых говорят все национальные меньшинства в Грузии и все они связаны с любыми другими языками в мире», — говорится в статье.



Евангелие IX века, образец каллиграфии грузинского алфавита «Асомтаврули» — самый ранний и один из ценнейших экспонатов коллекции рукописей Архива. Фото Национальный архив.



В статье также отмечается, что трудно судить о том, какой из языков на земле является более древним.

«Эволюция языка, как биологическая эволюция — происходит ежеминутно, из поколения в поколение, так что нет никакой четко выраженной точки разделения, когда один язык начинает переходить в тот, что развивается из него. Поэтому нельзя сказать, что один язык на самом деле старше, чем любой другой; они все так же стары, как само человечество. Тем не менее, каждый из перечисленных десяти языков имеет что-то особенно древнее, что отличает его от других», — говорится в статье.



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