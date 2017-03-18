Семерым участникам беспорядков в Батуми грозит до 11 лет тюрьмы

18.03.2017 11:44 Батумский городской суд избрал заключение под стражу в качестве меры пресечения для шести из семи граждан, арестованных по делу о беспорядках в Батуми.



Шесть человек отправлены в предварительное заключение на полгода, еще одного отпустят после уплаты залога в размере 3 тысяч лари (около 1,2 тысячи долларов), говорится в материалах на сайте суда.

Прокуратура Грузии сообщила, что среди семи арестованных есть двое несовершеннолетних, один из которых один был судим и отбывал условное наказание. Все они были задержаны по обвинению в участии в групповых насильственных действиях и нападении на полицейского, здание полиции, транспортное средство и посягательстве на здоровье полицейского.



По данным следствия, в ночь на 12 марта Лаша Деканоидзе, Миндия Беридзе, Георгий Беридзе, Генади Мамуладзе, Каха Махарадзе и двое несовершеннолетних, вместе с другими участниками группового насилия, с использованием камней, коктейлей Молотова и взрывчатых веществ напали на полицейских.



В результате, сотрудники правохранительных органов получили различные повреждения, были уничтожены гражданские и полицейские автомобили, пострадала городская инфраструктура.

Батумский городской суд полностью учел требование прокуратуры и отправил пять взрослых и одного несовершеннолетнего в предварительное заключение, второму присудили залог. В случае подтверждения вины нескольким обвиняемым грозит от 4 до 7 лет тюрьмы, другим от 7-ми до 11 лет лишения свободы.



В связи с беспорядками в Батуми в общей сложности были задержаны 92 человека. Большинство из них отделались штрафом или устным замечанием, так как обвиняются в мелком хулиганстве и неподчинении полиции Кодекса административных правонарушений Грузии. Между тем, в отношении семи человек были возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям УК Грузии.



Начавшаяся в Батуми вечером 11 марта акция продолжалась около 12 часов. Участники стихийного митинга – около тысячи человек, собрались возле здания Главного управления полиции в Батуми на улице Чавчавадзе. Они требовали освобождения шестерых граждан, задержанных патрульной полицией. Несмотря на то, что власти пообещали выполнить это требование, толпа стала бросать камни во двор здания, где находился спецназ, и громить полицейские и частные автомобили. В ответ полиция применила слезоточивый газ, однако эта мера не была эффективной.



На улице Чавчавадзе было сожжено 7 автомобилей, в том числе два частных и разрушена дорожная инфраструктура. В шесть часов утра 12 марта полиция начала спецоперацию и разогнала несколько десятков человек, остававшихся к этому времени около здания. Ущерб, нанесенный городской инфраструктуре в результате беспорядков, составляет 60 тысяч долларов.





"Новости-Грузия"











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