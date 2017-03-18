Главпрокуратура Грузии оформляет процессуальную сделку с сыном Хатии Деканоидзе

18.03.2017 13:02 Главная прокуратура Грузии приняла решение оформить процессуальную сделку с задержанным за наркотики сыном экс-главы Национальной полиции Украины и членом ЕНД Хатии Деканоидзе.



Как сообщают в следственном ведомстве, процессуальная сделка с Торнике Копалеишвили оформляется потому, что он признал свою вину и не был судим ранее.



В ближайшее время прокуратура обратится в Тбилисский городской суд для оформления сделки и избрания условного наказания.



Сын бывшей экс-главы украинской Нацполиции Деканоидзе был задержан и помещен в предварительное заключение 14 марта по обвинению в хранении и приобретении наркотиков. Досудебное разбирательство назначено на 12 апреля.



Сама Деканоидзе написала в своей странице в "Фейсбуке", что не позволит с ней торговаться в связи с арестом.



Напомним, Хатия Деканоидзе подала в отставку с должности главы Национальной полиции Украины 14 ноября 2016 года.















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