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Главпрокуратура Грузии оформляет процессуальную сделку с сыном Хатии Деканоидзе
18.03.2017 13:02
Главная прокуратура Грузии приняла решение оформить процессуальную сделку с задержанным за наркотики сыном экс-главы Национальной полиции Украины и членом ЕНД Хатии Деканоидзе.
Как сообщают в следственном ведомстве, процессуальная сделка с Торнике Копалеишвили оформляется потому, что он признал свою вину и не был судим ранее.
В ближайшее время прокуратура обратится в Тбилисский городской суд для оформления сделки и избрания условного наказания.
Сын бывшей экс-главы украинской Нацполиции Деканоидзе был задержан и помещен в предварительное заключение 14 марта по обвинению в хранении и приобретении наркотиков. Досудебное разбирательство назначено на 12 апреля.
Сама Деканоидзе написала в своей странице в "Фейсбуке", что не позволит с ней торговаться в связи с арестом.
Напомним, Хатия Деканоидзе подала в отставку с должности главы Национальной полиции Украины 14 ноября 2016 года.
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