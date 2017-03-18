Задержанные в связи с батумской акцией утверждают, что полиция не превышала силу

18.03.2017 17:56 Представитель Народного защитника Грузии Циала Катамидзе посетила Батумский изолятор предварительного заключения. Она навестила 8 задержанных в уголовном порядке. Как заявляет Катамидзе, одно из этих лиц заявляет, что после задержания в управлении ему нанесли словесное оскорбление.



«Сегодня мы встретились с 8 лицами, которые помещены в Батумский изолятор предварительного заключения. Они задержаны в связи с событиями 11-12 марта. Все заявляют, что превышения силы со стороны полицейских не было. Только один из них говорит о словесном оскорблении со стороны полицейских в управлении», - сообщила Циала Катамидзе.



По уголовному обвинению в связи с событиями, произошедшими в Батуми 11-12 марта, задержаны еще 8 лиц. Они обвиняются по статьям 225 и 353 УК Грузии, что подразумевает массовые беспорядки и нападение на работника полиции или иного представителя власти или публичное учреждение.















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