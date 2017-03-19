Дочь президента заявляет, что ее друзьям подбрасывают наркотики

19.03.2017 12:11 Дочь президента Анна Маргвелашвили связывает задержание ее друга с заявлениями президента. Заявление она сделала в Сурами, где ее друг Михаил Татаришвили был задержан по обвинению в наркопреступлении два дня назад.



Обвиняемые и сопровождавшие его лица утверждают, что полиция подложила наркотики.



"В течение последних трех недель имела с ним ежедневную коммуникацию и он говорил, что до него доходили слухи, что ему пытались сделать такое. Он больше думал, что подложат оружие, но 18 таблеток субутекса... Но настолько далек он был от этой темы, никогда его не останавливали, и даже не штрафовали, что не мог представить такого.



Такое же собираются сделать с моим другом Торнике Качавара, до которого тоже доходят слухи и он боится выходить из дома. Мне кажется нам надо помочь нашим молодым. Мы связываем это с выступлением президента, который сделал заявление о репрессиях в отношении его семьи", - заявила Ана Маргвелашвили.



Напомним, что заявление о подкинутых наркотиках сделала недавно и главный редактор самой критичной к власти газеты "Хроника+" Элисо Киладзе по поводу ее сына. Это задержание вообще сшито белыми нитками, так как в деле имеются только показания задерживавших его полицейских. Как рассказывает сама Киладзе, когда ее сыну пытались подложить наркотики, он сбежал, и его сбили на машине, после чего на находившегося в бессознательном состоянии наложили наручники.



В тот же день по обвинению в наркопреступлении был задержан 18-летний сын бывшего шефа Национального полиции Украины Хатии Деканоидзе. По информации прокуратуры, с ним оформляется процессуальное соглашение.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

