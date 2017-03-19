|
В Тбилиси пройдет Чемпионат Европы по фехтованию среди молодежи
19.03.2017 12:38
Чемпионат Европы по фехтованию среди молодежи до 23 лет пройдет в Тбилиси летом текущего года, сообщается на сайте пресс-службы министерства по делам спорта и молодежи Грузии.
Турнир будет проходить в олимпийском парке Дигоми с 11 по 17 июня. В шестидневном чемпионате примут участие до 500 фехтовальщиков из 45 европейских стран. Сборная Грузии будет представлена 24-я спортсменами.
Соревнования между спортсменами будут проводится, как в индивидуальном, так и в командном зачете.
Подготовку к предстоящему Чемпионату обсудили на встрече замминистра по делам молодежи и спорта Шалва Гоголадзе и президент Европейской конфедерации фехтования Станислав Поздняков.
В рамках турнира в Тбилиси также пройдет однодневный конгресс Европейской конфедерации фехтования.
Фехтование как вид спорта в Грузии получилo распространение в 20-х годах прошлого века. Уже в 1935 году фехтовальщики из Тбилиси впервые приняли участие в чемпионате Советского Союза. В последующие годы они не раз одерживали победу как в одиночных, так и в командных соревнованиях.
"Новости-Грузия"
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна