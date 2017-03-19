В Тбилиси пройдет Чемпионат Европы по фехтованию среди молодежи

19.03.2017 12:38 Чемпионат Европы по фехтованию среди молодежи до 23 лет пройдет в Тбилиси летом текущего года, сообщается на сайте пресс-службы министерства по делам спорта и молодежи Грузии.



Турнир будет проходить в олимпийском парке Дигоми с 11 по 17 июня. В шестидневном чемпионате примут участие до 500 фехтовальщиков из 45 европейских стран. Сборная Грузии будет представлена 24-я спортсменами.



Соревнования между спортсменами будут проводится, как в индивидуальном, так и в командном зачете.



Подготовку к предстоящему Чемпионату обсудили на встрече замминистра по делам молодежи и спорта Шалва Гоголадзе и президент Европейской конфедерации фехтования Станислав Поздняков.



В рамках турнира в Тбилиси также пройдет однодневный конгресс Европейской конфедерации фехтования.



Фехтование как вид спорта в Грузии получилo распространение в 20-х годах прошлого века. Уже в 1935 году фехтовальщики из Тбилиси впервые приняли участие в чемпионате Советского Союза. В последующие годы они не раз одерживали победу как в одиночных, так и в командных соревнованиях.



"Новости-Грузия"











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