Илия II: Господь дает человеку крест по его силам

19.03.2017 17:35 Господь дает человеку крест по его силам, - об этом заявил Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II во время воскресной проповеди.



Патриарх, обращаясь к прихожанам, сказал, что сегодня - Крестопоклонное воскресение, и он попросил Господа дать всем силы нести свой крест до конца.



«Господь Иисус Христос сказал: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой и следуй за Мной». Счастлив тот человек, который, отвергая себя, берет свой крест. Очень часты случаи, когда человек берет чужой крест – как тяжелой свой крест и еще более тяжек чужой крест. Господь дает каждому крест по его силам. Просим Господа, чтобы дал нам крест наш – тот крест, который мы донесем до конца, тот крест, что легок для нас, тот крест, что будет дан нам по воле Господа», - заявил патриарх.



Вместе с тем, как отметил Илия II, 25 марта отмечается 100-летие автокефалии Грузинской Православной Церкви. В этот день самим патриархом будет совершена торжественная служба в храме Светицховели.















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