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Сборная Грузии по регби проиграла румынам, но стала чемпионом Европы
19.03.2017 21:01
Сборная Грузии по регби проиграла в гостях румынам в пятом туре европейского первенства со счетом 7:8.
Исходя из этого, обладателем Кубка Антимоза Иверийского, который разыгрывается между сборными Грузии и Румынии параллельно чемпионату Европы, стала румынская сборная.
Несмотря на поражение, сборная Грузии стала чемпионом Европы. Исходя из правил чемпионата, в случае поражения на меньше чем 8 очков, проигравшая команда получает 1 очко. Соответсвенно, Грузия получила дополнительно 1 очко и сравнялась со сборной Румынии, но по забитым и пропущенным очкам Кубок Европы остался за грузинскими регбистами.
Отметим, что после 2011 года сборная Румынии по регби впервые смогла одержать победу над национальной командой Грузии.
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