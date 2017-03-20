У национальной сборной Грузии по регби отобрали Кубок Европы

20.03.2017 10:59 В финальной встрече Чемпионата Европы по регби вчера национальная сборная Грузии играла с Румынией. Во встрече румыны победили грузинских регбистов с преимуществом в одно очко, 8:7, и завоевали кубок Антимоза Иверийского, который разыгрывается параллельно Кубку Европы.



После матча главный приз Чемпионата Европы по регби передали грузинской команде, но через несколько часов у грузинской сборной забрали награду, и передали Румынии.



Дело в том, что грузинская сборная проиграла с румынами с разницей не больше чем в 8 очков, именно поэтому ей дали утешительное очко, и они сравнялись в турнирной таблице, а на официальной странице Чемпионата Европы по регби первое место по большему количеству забитых мячей занимала Грузия.



Но позже выяснилось, что чемпионом Европы по регби в случае равных очков, становится команда, победившая в личной встрече и, следовательно, чемпионом 2017 года стала национальная сборная Румынии.



"Регби Европа" принесла извинения за публикацию ошибочных результатов. Извинения опубликованы на официальной странице.



"Регби Европа извиняется перед болельщиками и спортсменами за произошедшее недоразумение", - говорится в заявлении.



















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