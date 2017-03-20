Торговцы «Детского мира» проведут акцию у мэрии Тбилиси

20.03.2017 11:40 Пострадавшие от пожара торговцы «Детского мира» планируют собраться сегодня в 10:00 у мэрии Тбилиси. Они требуют от мэрии согласия в письменной форме по поводу установки палатки у здания администрации правительства.



Как заявляет адвокат пострадавших торговцев Придон Сихуашвили, несмотря на то, что на установку палатки разрешение не нужно, сотрудники полиции сотрудники не дают пострадавшим это сделать у здания правительства.



По информации адвоката, акция голодовки, проходящая у сгоревшего здания «Детского мира», продолжится у канцелярии.















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