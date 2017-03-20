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Супруг главреда «Хроника+» вернул МВД в знак протеста свою награду «За воинскую доблесть»


20.03.2017   14:03
Супруг Элисо Киладзе возвращает министру внутренних дел государственную награду. Сегодня главный редактор газеты "Хроника+" заявила об этом у здания Службы государственной безопасности.

"В этом здании, на втором этаже работает человек, являющийся позором грузинских спецслужб. Он не знает что такое честь мундира, поскольку до того, как "Грузинская мечта" пришла к власти, он ни дня не работал в силовом ведомстве. Сосо Гогашвили является человеком, с личным участием которого было запланировано задержание моего сына, Давида Харшиладзе, и подброс ему наркотиков в большом количестве. Для того чтобы он понял, что значит честь полицейского, именно здесь, у этого здания я прочитаю заявление моего супруга, бывшего высокого чиновника полиции Григола Харшиладзе:

"Господин министр, после долгих раздумий я решил вернуть вам государственную награду, медаль "За воинскую доблесть", которую получил во время моей работы в органах внутренних дел по представлению тогдашнего министра внутренних дел Кобы Нарчемашвили за успешную борьбу против особо опасной криминальной группировки (группировка занималась похищениями людей в Грузии).

Я принял решение: вам эта награда нужна, больше чем мне, чтобы наградить тех полицейских, которые подкинули наркотики в большом количестве моему сыну, Давиду Харшиладзе.

Это поощрит их, и придаст им усердие, выполнять заказы Бидзины Иванишвили и "Грузинской мечты".
С уважением Григол Харшиладзе.

Главный редактор "Хроники +" Элисо Киладзе находилась у здания СГБ вместе с дочерью Мариам Харшиладзе. После брифинга она сдала заявление супруга в канцелярию Министерства внутренних дел.

Напомним, что несколько дней назад был задержан их сын Давид Харшиладзе по обвинению в незаконном приобретении наркотиков. По имеющейся информации, наркотики были подброшены. В уголовном деле имеются показания лишь полицейских, которые его задерживали.







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