Недвижимость брату судьи Назгаидзе была передана без какого-либо на то основания - АМЮГ

20.03.2017 18:01 Брат судьи по делу "Рустави 2" Наты Назгаидзе, Звиад Назгаидзе не пострадал во время стихии 13-14 июня 2015 года, и ему без основания передали 5 001 квадратных метра недвижимости - говорится в исследовании "Ассоциации молодых юристов Грузии", на презентации которого сегодня присутствовали оппозиционные депутаты городского собрания Тбилиси.



АМЮГ считает, что правоохранительные органы должны заинтересоваться соответствием с законом передачи Звиаду Назгаидзе имущества по символической цене в форме конфискации имущества и прямой продажи, поскольку возможно этот факт содержит признаки преступления со стороны соответствующих государственных чиновников муниципалитета. Основание предполагать это дают результаты исследования, подготовленного АМЮГ.



"В частности во время стихийного бедствия 13-14 июня 2015 года Звиад Назгаидзе не являлся собственником 1641 квадратного метра недвижимости, прилегающей к улице Кипшидзе №2, и не имел права опции на имущество. Соответственно, Звиад Назгаидзе не пострадал во время стихии 13-14 июня 2015 года. Тбилисский муниципалитет во время конфискации 1641 кв. м. недвижимости, прилегающей к улице Кипшидзе №2, безосновательно использовал органический закон Грузии "О правиле конфискации собственности при неотложной необходимости в целях общественной потребности". Ни в одном из правовых актов, и официальных документах, связанных с этими актами, не доказана общественная необходимость и/или существование неотложной потребности во время конфискации имущества Звиада Назгаидзе.



Звиаду Назгаидзе безосновательно была передана 5001 квадратного метра недвижимости, находящейся в Тбилиси, жилом районе Сабуртало, в V квартале, по улице Сандро Эули №5. Предположительно, между тбилисским муниципалитетом и Звиадом Назгаидзе существовала предварительная договоренность о том, что в случае если Назгаидзе купит имущество, муниципалитет гарантированно отберет у него имущество, и передаст в виде компенсации 971 260 лари (частично в виде недвижимого имущества)"- говорится в заявлении АМЮГ.

















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