Иванишвили продолжает собирать вековые деревья по всей Грузии

20.03.2017 18:26 В течение определенного времени было заторможено движение транспорта у Чакви. Причиной по-прежнему стала перевозка деревьев для дендрологического парка миллиардера Бидзины Иванишвили.



В ходе ночной транспортировки столетнего тюльпанного дерева из Букнари в направлении Чакви был поврежден контейнер, и в настоящее время ведется работа по его восстановлению. Кроме того, в результате вывоза дерева, у Цихисдзири упало вековое эвкалиптовое дерево.



На участке Букнари дороги Батуми-Кобулети камера "Курьера" зафиксировала еще несколько вновь срезанных дерева, однако по утверждению главы администрации Цихисдзири, этот факт не связан с транспортировкой тюльпанного дерева, и деревья срезали из-за зимнего снегопада.

















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