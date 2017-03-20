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Иванишвили продолжает собирать вековые деревья по всей Грузии


20.03.2017   18:26
В течение определенного времени было заторможено движение транспорта у Чакви. Причиной по-прежнему стала перевозка деревьев для дендрологического парка миллиардера Бидзины Иванишвили.

В ходе ночной транспортировки столетнего тюльпанного дерева из Букнари в направлении Чакви был поврежден контейнер, и в настоящее время ведется работа по его восстановлению. Кроме того, в результате вывоза дерева, у Цихисдзири упало вековое эвкалиптовое дерево.

На участке Букнари дороги Батуми-Кобулети камера "Курьера" зафиксировала еще несколько вновь срезанных дерева, однако по утверждению главы администрации Цихисдзири, этот факт не связан с транспортировкой тюльпанного дерева, и деревья срезали из-за зимнего снегопада.







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