Сын легенды индийского кинематографа Раджа Капура посещает Грузию

20.03.2017 19:11 В Грузию прибыл актер, режиссер и продюсер Риши Капур – сын легенды индийского кинематографа, режиссера и актера театра и кино Раджа Капура, передает «Новости -Грузия». Сегодня гостя из Индии принял министр культуры и охраны памятников Грузии Михаил Гиоргадзе. Разговор на встрече коснулся важности и перспектив углубления сотрудничества Грузии и Индии в киноиндустрии.



«Визит Риши Капура ставит целью лучше узнать Грузию, осмотреть интересные для киносъемок места и наметить будущее сотрудничество в этой сфере», — говорится в сообщении министерства культуры.



На встрече также присутствовали глава Национальной администрации туризма Грузии Георгий Чоговадзе, основатель сотрудничающей с индийскими кинематографистами грузинской компании Maq Entertainment Ираклий Макацария, индийский киноактер Джайрам Гопалакришнан, знаток индийского кино Давид Бежиташвили и кинопродюсер Арчил Менагаришвили. Риши Капур пробудет в Грузии неделю. Он уже осмотрел исторические достопримечательности Тбилиси и Мцхета и побывал на репетиции ансамбля народной песни и танца «Эрисиони». Сегодня он планирует посетить Национальный центр кинематографии Грузии.



Риши Капур (Rishi Kapoor) родился в 1952 году в Бомбее, является средним сыном актера и режиссера Раджа Капура. Впервые на экране Риши появился в 1970 году в картине своего отца «Мое имя Клоун». А спустя три года – также в мелодраме своего отца «Бобби», где сыграл главную роль — молодого человека по имени Радж, влюбленного в 16-летнюю девушку Бобби. Картина имела оглушительный успех в Индии и в странах СССР и во многом прославила Риши Капура. Среди других наиболее известных фильмов с его участием: «Исчезновение», «Мститель», «Любовный недуг», «Такой лжец», «Долг чести», «Я докажу всему миру!», «Жестокий мир», «Море любви» и «Чандни». В конце 1990-х годов Риши Капур занялся продюсерской и режиссерской деятельностью. Он выпустил картины «Возвращение домой» (Aa Ab Laut Chalen) и «Книга любви» (PremGranth). В 2006 году Риши Капур на прошедшей в Маврикии церемонии Zee Cine Awards получил престижную награду за достижения.



Риши Капур женат на актрисе Ниту Сингх. У них двое детей: актер Ранбир Капур и модельер Ридхима Капур Сахни.



"Новости-Грузия"











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