«Рустави 2» заявляет о сокрытии информации или фальсификации документа Верховным судом Грузии

20.03.2017 19:20 После первого решения ЕСПЧ, когда Европейский суд всего на несколько дней приостановил исполнение решения, вынесенного Верховным судом Грузии против владельцев "Рустави 2", власть приступила к активным действия. Это касается как специальных заявлений, так и неожиданных визитов министра иностранных дел и Кибара Халваши в Страсбург.



А также важно, что 6 марта на веб-странице Верхового суда появилась информация, где было краткое описание того, как в трех инстанциях проходило рассмотрение дела "Рустави 2". В письме была одна любопытная деталь о том, что Верховный суд, оказывается, еще 1 декабря укомплектовал состав Большой палаты из 9 человек, который должен был рассмотреть дело. В таком случае непонятно, почему стороне "Рустави 2" в течение трех месяцев не сообщили, кто были эти девять судей Большой палаты, которые будут рассматривать дело телекомпании.



Если Большая палата была укомплектована 1 декабря 2016 года, тогда аппарат обязательно должен был знать об этом хотя бы через два месяца. Утаил Верховный суд состав Большой палаты, или высшая судебная инстанция страны сейчас старается сфабриковать документы, и исправить скомпрометированный имидж перед Страсбургом недопустимыми методами, не известно.



В оппозиции полагают, что власть застали на обмане, и сейчас они допускают все больше ошибок.



Несмотря на попытки Верховного суда, 7 марта Страсбургский суд еще раз, и на этот раз до окончательного решения продлил меру приостановления. По оценке юристов, это беспрецедентное решение указывает на то, что грузинский суд не удовлетворяет минимальных стандартов грузинского и европейского права по делу "Рустави 2".



Между тем после данного решения Страсбурга для сотрудников и юристов "Рустави 2" начинается новый этап борьбы. Свободу выражения сейчас уже должен спасти как раз таки европейский суд.

















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