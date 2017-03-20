В полиции Мадрида выставили предметы, ворованные грузинами в 2016-2017 годах

20.03.2017 20:34 По информации испанской La Vanguardia, в управлении полиции Мадрида выставили ювелирные изделия, ворованные грузинами.



Целью выставки является возвращение изделий людям, ограбленным в 2016-2017 годы. Они смогут осмотреть, опознать, и вернуть свои предметы до конца марта.



В результате следственных мероприятий 16 марта испанская полиция задержала за ограбления 48 человек, среди них были и члены грузинской мафии.















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