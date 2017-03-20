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В полиции Мадрида выставили предметы, ворованные грузинами в 2016-2017 годах
20.03.2017 20:34
По информации испанской La Vanguardia, в управлении полиции Мадрида выставили ювелирные изделия, ворованные грузинами.
Целью выставки является возвращение изделий людям, ограбленным в 2016-2017 годы. Они смогут осмотреть, опознать, и вернуть свои предметы до конца марта.
В результате следственных мероприятий 16 марта испанская полиция задержала за ограбления 48 человек, среди них были и члены грузинской мафии.
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