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Уличные торговцы в Тбилиси получили льготный период перераспределения на другие рынки


20.03.2017   21:45
Ассоциация рынков Тбилиси готова предложить уличным торговцам места на рынках на льготных условиях – они не будут платить налоги в течение шести месяцев.

Ассоциация рынков Тбилиси объединяет 17 рынков, расположенных по масштабу столицы, в том числе такие крупные рынки как Вокзальная площадь и прилегающая к ней территория, территория, прилегающая к стадиону Динамо, к станции метро Дидубе, Исанский рынок, Самгорский рынок и т.д.

"Дирекции рынков создадут т.н. бывшим уличным торговцам все условия для реализации продукции на загруженных объектах в конкурентоспособной среде. Ассоциация рынков Тбилиси незамедлительно может предоставить площади для реализации 3 тысячам торговцам", — отмечено в чрезвычайном заявлении.

Ассоциация просит всех заинтересованных лиц обратиться к дирекции рынка для регистрации.

В понедельник уличные торговцы собрались у здания мэрии Тбилиси, где опротестовали решение городских властей о запрете уличной торговли. С ними встретились представители мэрии и Ассоциации рынков Тбилиси, которые ознакомили торговцев с предложением.

Встреча проходила более часа. По окончанию переговоров уличные торговцы заявили, что даже в том случае если они согласятся занять прилавки на разных рынках, то не смогут конкурировать с местным торговцами.


Мэрия Тбилиси начала борьбу с уличной торговлей в воскресенье утром, когда на проспекте Агмашенебели начали демонтаж конструкций и прилавков, которые самовольно установили уличные торговцы.

С просьбой запретить уличную торговлю к мэрии Тбилиси не раз обращались местные жители, которые жаловались на антисанитарию.

Мэрия Тбилиси планирует провести мероприятия по борьбе с незаконной уличной торговлей поэтапно в масштабе столицы в разных районах.

"Спутник-Грузия"





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