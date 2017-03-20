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Католикос-Патриарх Всея Грузии принял делегацию из Ирана


20.03.2017   22:38
Предстоятель Грузинской Православной церкви Илия Второй принял делегацию из Ирана во главе с духовным лидером Тегерана Аятоллой Казым Сидигом.

Об этом сообщили в Государственном агентстве по вопросам религии.

Католикос-Патриарх Всея Грузии назвал эту встречу важной для укрепления отношений двух народов и двух религий.

По словам Патриарха, несмотря на религиозные различия, Грузия всегда была мирной обителью для различных народностей, людей с различным вероисповеданием и культурным укладом.

«Мы являемся гражданами одной страны и одинаково стремимся к мирному сожительству. А это отношение и уважение идет из нашего прошлого, из каждой православной семьи. Мусульмане в Грузии чувствуют себя спокойно и защищено. Для них созданы все условия, чтобы достойно вести свою религиозную деятельность», — отметил Илия Второй.

Глава ГПЦ выразил пожелание, чтобы христианам, проживающим в Иране, была дана возможность молиться в православном храме, так как вдали от Родины они особенно нуждаются в духовном окормлении.

По словам Патриарха, в Грузии много мечетей, а в Иране нет ни одной грузинской церкви.

Аятолла Казым Сидиг передал Предстоятелю Грузинской Православной церкви наилучшие пожелания от духовного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменея.

Кроме этого, он отметил важное значение мирного сосуществования людей с различной национальностью и вероисповеданием на фоне событий, происходящих в мире.

Аятолла Казым Сидиг заявил, что терроризм и войны не имеют ничего общего ни с одной религией, и христиане и мусульмане однозначно осуждают захват невинных людей в заложники и всякое проявление насилия.






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