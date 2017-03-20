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Специалисты экстренных служб мэрии Тбилиси работают в усиленном режиме
20.03.2017 22:49
Специалисты экстренной службы мэрии Тбилиси устраняют последствия стихии, обрушившейся на столицу Грузии в виде шквального ветра.
По информации пресс-службы мэрии, заместители мэра столицы и главы районных правлений работают в чрезвычайном режиме и уже выехали на места, чтобы ознакомиться с создавшейся ситуацией.
Кроме этого, проводится комплекс мероприятий для обеспечения безопасности населения от последствий шквалистого ветра, а мобильные группы осуществляют мониторинг по всему городу.
Тбилисская мэрия призывает граждан, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, звонить по номеру «горячей линии»: 2 722222.
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