Специалисты экстренных служб мэрии Тбилиси работают в усиленном режиме

20.03.2017 22:49 Специалисты экстренной службы мэрии Тбилиси устраняют последствия стихии, обрушившейся на столицу Грузии в виде шквального ветра.



По информации пресс-службы мэрии, заместители мэра столицы и главы районных правлений работают в чрезвычайном режиме и уже выехали на места, чтобы ознакомиться с создавшейся ситуацией.



Кроме этого, проводится комплекс мероприятий для обеспечения безопасности населения от последствий шквалистого ветра, а мобильные группы осуществляют мониторинг по всему городу.



Тбилисская мэрия призывает граждан, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, звонить по номеру «горячей линии»: 2 722222.















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