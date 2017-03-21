Ирма Хецуриани завоевала золото на Кубке мира по паралимпийским играм

21.03.2017 10:56 Грузинская спотсменка, беженка из Абхазии Ирма Хецуриани завоевала золотую медаль на Кубке мира по фехтованию на колясках среди паралимпийцев, который прошел в итальянском городе Пиза.



Грузинская паралимпийка в финале победила соперницу из Германии со счетом 15:4, — сообщает министерство по делам молодежи и спорта Грузии.

Хецуриани также завоевала на турнире бронзу в фехтовании на рапирах и вернется на родину с двумя медалями.



Бронзовую медаль на чемпионате завоевала еще одна участница паралимпийской сборной Грузии –Нини Тибилашвили.



В карьере Ирмы Хецуриани это уже пятая золотая медаль. Она неоднократно становилась победителем и призером этапов Кубка Мира. В 2015 году Ирма Хецуриани стала серебряным призером чемпионата мира по фехтованию.



В 2016 году министерство спорта и по делам молодежи Грузии назвало Хецуриани лучшим в Грузии паралимпийцем среди женщин.

















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