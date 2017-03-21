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Рати Гачечиладзе заплатит штраф в 3 100 лари за избиение гендиректора «Рустави 2»


21.03.2017   14:17
За нанесение побоев генеральному директору "Рустави 2" Нике Гварамия суд предписал Рати Гачечиладзе уплату штрафа в 3100 лари.

Судья принял во внимание признание вины со стороны Гачечиладзе, и отсутствие у него ранее судимости.

На Нику Гварамия напали 7 января в ресторане "Даунинг рум", во время чего он получил сотрясение мозга. Позже сын Левана Гачечиладзе, Рати Гачечиладзе написал на Facebook, что это он напал на него, и действовал один. По его же словам, "это была реакция на то физическое и моральное оскорбление, которое испытали я и моя семья в течение ряда лет от Гварамия, и не только от него".

Сам Леван Гачечиладзе считал, что его сына не должны были задерживать за рукоприкладство. Следствие было возбуждено по статье насилия.








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