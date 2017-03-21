Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси отметят столетие восстановления автокефалии Грузинской церкви


21.03.2017   15:19
Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II будет присутствовать на торжественной литургии в кафедральном соборе Светицховели (Мцхета) по случаю столетия со дня восстановления автокефалии грузинской православной церкви.

Торжественная литургия пройдет 25 марта в 10:00. Кроме того, по случаю юбилея восстановления автокефалии грузинской церкви в Тбилисском государственном университете имени И. Джавахишвили пройдут различные мероприятия.

Выставка "Автокефалия 100", на которой будут представлены уникальные церковные издания и рукописи из музея и библиотеки университета, откроется 23 марта в 10:00. Работы отличаются не только своим историческим значением, но и высокохудожественной полиграфией и каллиграфией.

Гости выставки смогут посмотреть часть коллекции книг первого Католикоса-Патриарха Грузии Кириона II, а также ознакомиться с важнейшими этапами возникновения книг в Грузии и полиграфическими центрами, которые функционировали как на территории страны, так и за ее пределами.

На выставке также будут представлены фотографии тех духовных лиц, которые принимали участие в восстановлении автокефалии (Кириона II, Калистрате Цинцадзе, Амброси Хелая и других).

Для посетителей особенно интересными будут те уникальные архивные рукописи, которые документально отражают сложный процесс восстановления автокефалии грузинской церкви.

Столетию восстановления автокефалии также будет посвящена научная конференция. Профессора и лекторы из разных высших учебных заведений страны, представители патриархии Грузии прочитают доклады, посвященные этому важнейшему историческому событию, ознакомят посетителей с неизвестными ранее фактами, связанными с этим вопросом.

"Спутник-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Программа ларизации долларовых кредитов фактически провалилась
Изменения в государственной программе здравоохранения приведут к росту цен на страховом рынке - Хечинашвили
Бидзина Иванишвили занимает 376-е место в рейтинге «Форбс»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазы требуют Кадиева взамен на Лукава?
Грузинский паспорт приобретает привлекательность в Абхазии на фоне безвиза в ЕС - Канашвили
В Гальском районе тяжелая криминогенная обстановка - аппарат госминистра
В Сухуми сгорела автомашина «кандидата в депутаты» Батала Айба
В Ачигваре обстреляли автомашину «кандидата в депутаты»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Грузии отметят столетие восстановления автокефалии
Ураган в Грузии срывает крыши с домов и валит деревья
В Ингушетии о нарушениях на ЕГЭ можно сообщить по SMS
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна