В Тбилиси отметят столетие восстановления автокефалии Грузинской церкви

21.03.2017 15:19 Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II будет присутствовать на торжественной литургии в кафедральном соборе Светицховели (Мцхета) по случаю столетия со дня восстановления автокефалии грузинской православной церкви.



Торжественная литургия пройдет 25 марта в 10:00. Кроме того, по случаю юбилея восстановления автокефалии грузинской церкви в Тбилисском государственном университете имени И. Джавахишвили пройдут различные мероприятия.



Выставка "Автокефалия 100", на которой будут представлены уникальные церковные издания и рукописи из музея и библиотеки университета, откроется 23 марта в 10:00. Работы отличаются не только своим историческим значением, но и высокохудожественной полиграфией и каллиграфией.



Гости выставки смогут посмотреть часть коллекции книг первого Католикоса-Патриарха Грузии Кириона II, а также ознакомиться с важнейшими этапами возникновения книг в Грузии и полиграфическими центрами, которые функционировали как на территории страны, так и за ее пределами.



На выставке также будут представлены фотографии тех духовных лиц, которые принимали участие в восстановлении автокефалии (Кириона II, Калистрате Цинцадзе, Амброси Хелая и других).



Для посетителей особенно интересными будут те уникальные архивные рукописи, которые документально отражают сложный процесс восстановления автокефалии грузинской церкви.



Столетию восстановления автокефалии также будет посвящена научная конференция. Профессора и лекторы из разных высших учебных заведений страны, представители патриархии Грузии прочитают доклады, посвященные этому важнейшему историческому событию, ознакомят посетителей с неизвестными ранее фактами, связанными с этим вопросом.



"Спутник-Грузия"











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