Грузинские специалисты сомневаются в качестве продаваемых в стране лекарств

21.03.2017 15:28 Специалисты серьезно сомневаются в качестве медикаментов. Факт продажи на рынке фальсифицированных лекарств официально не подтверждается, но многие жалуются на то, что лечение часто не дает результата. На реформу здравоохранения страна тратит миллионы лари, но на фармацевтическом рынке остается очень много проблем. Дорогостоящие медикаменты люди покупать не могут. На рынок поступают их заменители, которые фармацевты часто предлагают пользователям без разрешения. Лечение такими лекарствами неэффективно. Из-за того, что лабораторная проверка лекарств стоит очень дорого, к тому же в Грузии такой лаборатории нет (если не считать лаборатории, принадлежащие местным фармацевтическим компаниям). Пара лабораторий, которые принадлежат грузинским аптечным сетям, по словам специалистов, являются ангажированными структурами и результатам проведенных ими исследований верить не стоит. Пострадавшие редко обращаются в правозащитные организации, но с подобной жалобой или заявкой никто еще не обращался в агентство по государственному регулированию медицинской деятельности, которое является официальным ответственным за качество лекарств ведомством, пишет газета «Резонанси».



Учредитель НПО «Помни Гиппократа» Марина Берадзе говорит, что система мониторинга побочных эффектов лекарства в Грузии не выдерживает никакой критики. «Качество лекарства всегда было проблемой в Грузии. Уже много лет люди жалуются на это. Причина этого - отсутствие объективной и беспристрастной государственной лаборатории, которая проведет исследование и ознакомит общество с результатами. У производителей есть свои лаборатории, результаты исследований которых всегда будут нечестными. Перепроверить качество лекарства стоит очень дорого, пользователям это не по карману. Что касается периодической проверки, есть ответственный орган, который должен за это отвечать. Фармация - самое неупорядоченное направление рынка. Это касается как качества лекарства, так и целевого направления. Мы не изучаем побочные эффекты лекарства. Даже хорошее, правильно назначенное лекарство имеет побочные эффекты и их изучают во всех странах мира. Когда министр говорит, что назначение происходит нецеленаправленно, то во многом это связано и с качеством. Представьте, как это вредит здоровью человека. Грубо нарушается наше право жить в здоровой среде», - заявила Марина Берадзе. Жалоб на качество лекарств, о которых мы узнаем от наших читателей и других рядовых граждан, очень много. Большинство пользователей жалуется, что лечение не дало результата, в чем они обвиняют некачественные медикаменты.



В начале февраля врач назначил моему ребенку лекарство. Оно стоило очень дорого и по совету фармацевта я купила другой, более дешевый препарат. Мы провели повторный анализ и оказалось, что лекарство не помогло. Я хотела сэкономить, но вместо этого потратила лишнее, потому что в итоге пришлось покупать дорогой медикамент», - говорит Ирина Гамкрелидзе, 39 лет. «Я каждый день пью лекарства и всегда подозреваю, что большинство лекарств неэффективно. Думаю, некоторые мне вообще не помогают, особенно - дешевые лекарства. Недавно я купила успокоительное, а у него даже не было резкого запаха, свойственного таким лекарствам. Я постоянно говорю об этом врачу, но его просьбу заменить лекарства дорогостоящими я выполнить не могу», - заявила пенсионерка Елена Гатенашвили. Недавно в организацию по защите прав потребителей «Этик» обратилась гражданка Цисана Харабадзе. По информации руководителя организации Амирана Шенгелия, пострадавшая потребовала в одной из аптек препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и доверилась совету фармацевта. «Лишь после прочтения аннотации пациентка узнала, что на самом деле лекарство является пищевой добавкой и его желательно принимать вместе с основным лечебным лекарством. Она заплатила за т.н. медикамент 80 лари, к тому же нужно было пройти 4 курса. Когда в аптеке отказались принимать лекарство назад, она обратилась в нашу организацию. Мы вняли ее просьбе, обратились к представителям аптеки, попытались ей помочь, но ничего не вышло. Правовая база не налажена и это не позволило нам защитить права пострадавшей. Сфера продовольствия, страховой рынок или банковский сектор в этом плане работают более слаженно, но на фармацевтическом рынке творится катастрофа. Клиенты абсолютно беззащитны, они слепо доверяют фармацевтам, что часто им вредит», - заявил Шенгелия. Кроме этого, грубым нарушением прав потребителей является агрессивный маркетинг, рекламы, неоправданные методы предложения лекарства и многое другое, с помощью чего индустрия пытается реализовать лекарства.



«Сегодня в аптеке легче получить суботекс, чем качественный медикамент. Граждане просят нас помочь им вернуть лекарства назад, но с правовой точки зрения это невозможно. Очень много случаев, когда фармацевты сами советуют клиентам заменить лекарства, хотя такого права у них нет. У нас нет медицинского образования, позволяющего знать, что для нас лучше. Везде агрессивный маркетинг, в ловушку которого легко попадает потребитель. Об этом свидетельствует и реклама лекарства, что должно быть запрещено. Нельзя так часто рекламировать лекарства», - говорит Амиран Шенгелия.



Эксперт по вопросам здравоохранения, бывший заместитель министра здравоохранения Вахтанг Мегрелишвили не скрывает, что для него качество ассоциируется только с медикаментами европейского производства, а остальным он не доверяет. «Все лекарства прошли какую-то процедуру, т.е. допущены государством на рынок. Следовательно, действие этих лекарств должно быть стандартизировано. У потребителя может возникнуть подозрение, но эффективность или неэффективность лекарства он доказать не сможет. Для этого есть специальная лаборатория, но доступ к ней имеют немногие. Единственное, в чем я не сомневаюсь, это европейские лекарства. А у нас продается очень много индийских, египетских, китайских, российских, украинских и местных лекарств, о качестве которых я ничего сказать не могу. Честно говоря, я не уверен, что потребители медикаментов, ввезенных из этих стран, защищены», - заявил Мегрелишвили.















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