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9 бывших полицейских называют сына Иванишвили причиной их увольнения из МВД


21.03.2017   19:27
9 бывших сотрудников полиции Старого Тбилиси называют причиной своего увольнения с работы Беру Иванишвили, сына грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили.

Они утверждают, что были одновременно уволены с работы после того, как задержали друга сына бывшего премьер-министра. Причиной задержания было противостояние, происшедшее в одном из ночных клубов Тбилиси.

По заявлению бывших полицейских, задержанного освободили на основании требования Беры Иванишвили.

Именно в связи с расследованием этого факта, и установлением законности их увольнения с работы, члены Ассоциации полицейских уже обратились в главное следственное ведомство. Ассоциация полицейских требует также начать расследование дела освобождения с работы девяти правоохранителей.

МВД Грузии сегодня же распространило в связи с этими обвинениями специальное заявление, которым категорически опровергло данную информацию.







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