9 бывших полицейских называют сына Иванишвили причиной их увольнения из МВД

21.03.2017 19:27 9 бывших сотрудников полиции Старого Тбилиси называют причиной своего увольнения с работы Беру Иванишвили, сына грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили.



Они утверждают, что были одновременно уволены с работы после того, как задержали друга сына бывшего премьер-министра. Причиной задержания было противостояние, происшедшее в одном из ночных клубов Тбилиси.



По заявлению бывших полицейских, задержанного освободили на основании требования Беры Иванишвили.



Именно в связи с расследованием этого факта, и установлением законности их увольнения с работы, члены Ассоциации полицейских уже обратились в главное следственное ведомство. Ассоциация полицейских требует также начать расследование дела освобождения с работы девяти правоохранителей.



МВД Грузии сегодня же распространило в связи с этими обвинениями специальное заявление, которым категорически опровергло данную информацию.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

