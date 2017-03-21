Дочь президента Грузии обвиняет СГБ в преследовании ее друзей

21.03.2017 23:00 Дочь президента Грузии Анна Маргавелашвили утверждает, что Служба государственной безопасности осуществляет слежку за ее друзьями.



"Знаю точно, что автомашина сотрудника СГБ стояла перед домом Миндии [Гогочури]. Не знаю, мы должны это воспринимать как преследование или как репрессии", - заявила Анна Маргвелашвили в эфире телекомпании "Рустави 2".



По ее словам, после заявления президента о том, что в отношении членов его семьи имеют место репрессии, ее друзья дали показания правоохранителям.



"По сегодняшний день никакого расследования не проводилось и у нас по сей день много безответных вопросов. Соответственно, мы не намерены обращаться к правоохранительным органам при подобных угрозах потому, что не доверяем им и их следствию", - заявила Анна Маргвелашвили.



Она также выразила сожаление, что раньше не подняла голос против этого бесчинства.



"Предпринять этот шаг, к сожалению, вынудило меня то, что это коснулось лично меня и моего окружения", - отметила Маргвелашвили.



Она также анонсировала акцию, которая пройдет завтра у здания прокуратуры в 13:00. Акция будет направлена против действий правоохранителей, задержавших одного из ее друзей Михаила Татаришвили. Как утверждает Маргвелашвили, ему подложили наркотики. Она также подчеркнула, что ее друг знал и был готов, что за ним придут, поэтому он не имел и не мог иметь при себе ничего подобного.



"Его предупреждали, что собирались задержать, подложить [наркотики]. Было много случаев, когда мы куда-нибудь ездили и замечали, что за нами слежка", - отметила дочь президента и подчеркнула, что ее друзья Миндия Гогочури, Михаил Татаришвили и Торнике Качавара были основной целью правоохранителей.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

