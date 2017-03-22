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Тбилисский суд аннулировал право на жительство азербайджанскому оппозиционеру - СМИ


22.03.2017   10:16
Тбилисский апелляционный суд 21 марта аннулировал право на жительство азербайджанскому оппозиционному политическому активисту Дашгыну Агаларлы. Праве на жительство в Грузии ранее ему было предоставлено Тбилисским городским судом, сообщил Turan проживающий в Грузии политический активист и журналисты Афган Мухтарлы.

По его словам, сторона защиты считает, что решение носит политический, а не юридический характер.

Согласно решению суда Агаларлы должен покинуть Грузию в течение 1 месяца, в противном случае ему грозит депортация.

Как считает Мухтарлы, этот период структура ООН по беженцам должна держать данный вопрос в центре внимания.

По всей вероятности, Агаларлы будет направлен в третью страну.

Агаларлы был задержан 3 марта 2014 г. по запросу Интерпола при переходе из Турции в Грузии в Батуми.

Правоохранительные органы Грузии сначала хотели его выдать Азербайджане, который был объявлен в розыск по линии Интерпола по обвинению в не уплате налогов на 4500 евро.

Агаларлы провел 6 месяцев в Тбилисском изоляторе.

Однако в виду того, что в грузинском суде обвинения азербайджанской стороны не было подтверждены, он был отпущен на свободу.

Агаларлы 48 лет. Он отец двух детей.

Агаларлы был активном участником национально-демократического движения конца 1980-начала 1990-х гг.

При правительстве Народного фронта в 1992 г. был назначен первым заместителем главы Госкомтоплива.

В последствии являлся активистом партии «Мусават».

Британский Foreign Policy Center (мозговой центр поо внешней политике) в отчете за 2016 год отмечал, что Агаларлы подвергался преследованию по политическим мотивам.






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