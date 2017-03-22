Глава ассоциации адвокатов заявляет о нарушении статьи Европейской конвенции в отношении Давида Харшиладзе

22.03.2017 12:17 По заявлению председателя Ассоциации адвокатов Грузии Зазы Хатиашвили, сегодня благодаря журналистам гражданское общество следит за тем, как Элисо Киладзе борется за своего сына, а дочь президента Анна Маргвелашвили за своего друга, и это весьма важно.



Он отметил, что в отношении сына главного редактора оппозиционной газеты "Хроника+" Элисо Киладзе, Давида Харшиладзе, была нарушена статья 3 Европейской конвенции по правам человека, что подразумевает пытку и негуманное отношение.



"Европейский суд говорит, что если происходит задержание такого лица, за задержанием которого последовал высокий общественный интерес, когда человек говорит, что ему подкинули наркотик, тогда в деле должны быть неопровержимые доказательства"- говорит Заза Хатиашвили.



По его словам, он заранее знает, что суд в Грузии не вынесет справедливый приговор.



"Это является результатом захваченного конституционного большинства"- заявил Заза Хатиашвили.



В то же время председатель Ассоциации адвокатов Грузии не исключает, что правоохранители могут и ему подкинуть наркотики.

















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