Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава ассоциации адвокатов заявляет о нарушении статьи Европейской конвенции в отношении Давида Харшиладзе


22.03.2017   12:17
По заявлению председателя Ассоциации адвокатов Грузии Зазы Хатиашвили, сегодня благодаря журналистам гражданское общество следит за тем, как Элисо Киладзе борется за своего сына, а дочь президента Анна Маргвелашвили за своего друга, и это весьма важно.

Он отметил, что в отношении сына главного редактора оппозиционной газеты "Хроника+" Элисо Киладзе, Давида Харшиладзе, была нарушена статья 3 Европейской конвенции по правам человека, что подразумевает пытку и негуманное отношение.

"Европейский суд говорит, что если происходит задержание такого лица, за задержанием которого последовал высокий общественный интерес, когда человек говорит, что ему подкинули наркотик, тогда в деле должны быть неопровержимые доказательства"- говорит Заза Хатиашвили.

По его словам, он заранее знает, что суд в Грузии не вынесет справедливый приговор.

"Это является результатом захваченного конституционного большинства"- заявил Заза Хатиашвили.

В то же время председатель Ассоциации адвокатов Грузии не исключает, что правоохранители могут и ему подкинуть наркотики.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Газпромнефть» открыла в Грузии «грузовую» СТО G-Profi Service
Российский «Сбербанк» решил покинуть украинский рынок
Строительство автобана на Рикотском участке начнется в 2018 году
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Вторая машина сгорела в Абхазии в разгар «выборов»
Опубликованы правила безвизовой поездки в страны ЕС на абхазском языке
В Гали состоялась очередная встреча в рамках МПРИ
Абхазы требуют Кадиева взамен на Лукава?
Грузинский паспорт приобретает привлекательность в Абхазии на фоне безвиза в ЕС - Канашвили
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Саргсян: армяно-эмиратский инвестфорум внесет серьезный вклад в развитие двустороннего сотрудничества
Армения и ЕБРР создают частный Долевой фонд
Премьер-министр Грузии отправится с визитом в США
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна