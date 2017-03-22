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В Грузии не собираются мириться с проблемой подброса наркотиков правоохранителями
22.03.2017 12:25
Наркотики не употребляете? Это не значит, что некоторые сотрудники правоохранительных органов, запятнавшие честь мундира, их у вас не найдут…
Граждане Грузии и представители оппозиционного политического спектра вновь протестуют против противоправных действий грузинской полиции.
Сегодня перед зданием МВД в районе Ортачала в Тбилиси пройдет акция протеста.
Участники акции намерены выступить против полицейских-провокаторов, которые, по их словам, подбрасывают заранее намеченным жертвам оружие и наркотики.
К акции протеста намерена присоединиться и дочь президента Грузии Анна Маргвелашвили.
По словам главного редактора газеты «Хроника +» Элисо Киладзе, акции против вопиющего посягательства на права граждан и подброса наркотиков будут продолжаться перманентно.
«Мы обязательно остановим машину репрессий, мы защитим и чужих детей, потому что наши дети уже задержаны. Мы начинаем очень активное гражданское движение»,- сказала Киладзе журналистам.
По мнению представителей оппозиции, порочная практика подброса наркотиков, от которой практически никто не застрахован, должна завершиться.
«Должны быть, наверно, представлены самые точные доказательства и факты. К сожалению, в нашей стране происходит много не очень хорошего и это является ответственностью власти», - сказал представитель партии «Европейская Грузия» Гиги Церетели.
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