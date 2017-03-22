Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Иранцы едут в Грузию для празднования персидского Нового года


22.03.2017   12:32
28 марта иранцы отмечают праздник Новруз, и персидский Новый Год. У них есть традиция встречать Новый Год в другой стране, чтобы избежать запретов в собственной.

В репортаже BBC говорится, что с данной точки зрения Грузия является для них самой привлекательной страной, тем более после того, как в минувшем году отменили визовый режим для граждан Ирана.

"Мы выбрали Грузию, поскольку это одна из безопасных стран. Грузины гостеприимные и добрые люди. К туристам здесь хорошо относятся. Иранские певцы, которых не впускают на родину, здесь свободно могут провести концерт"- говорит девушка, которая вместе с матерью и сестрой приехала отмечать иранский Новый Год в Тбилиси.

В репортаже были также отмечены достопримечательности Тбилиси, важные мероприятия и концерты ко дню праздника Новруз.

23 и 28 марта в тбилисском концертном зале состоится концерт поп-музыки иранских певцов. Подавляющая часть иранских туристов приехала именно на концерты, поскольку в Иране поп-музыка запрещена.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Газпромнефть» открыла в Грузии «грузовую» СТО G-Profi Service
Российский «Сбербанк» решил покинуть украинский рынок
Строительство автобана на Рикотском участке начнется в 2018 году
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Вторая машина сгорела в Абхазии в разгар «выборов»
Опубликованы правила безвизовой поездки в страны ЕС на абхазском языке
В Гали состоялась очередная встреча в рамках МПРИ
Абхазы требуют Кадиева взамен на Лукава?
Грузинский паспорт приобретает привлекательность в Абхазии на фоне безвиза в ЕС - Канашвили
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Грузии мужчину приговорили к тюремному заключению за оскорбление бывшей жены
Дагестанский парламент намерен принять закон о бездомных животных
Премьер-министр Грузии не согласен с позицией президента по поводу закона «О прослушке»
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна