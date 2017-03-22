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Иранцы едут в Грузию для празднования персидского Нового года
22.03.2017 12:32
28 марта иранцы отмечают праздник Новруз, и персидский Новый Год. У них есть традиция встречать Новый Год в другой стране, чтобы избежать запретов в собственной.
В репортаже BBC говорится, что с данной точки зрения Грузия является для них самой привлекательной страной, тем более после того, как в минувшем году отменили визовый режим для граждан Ирана.
"Мы выбрали Грузию, поскольку это одна из безопасных стран. Грузины гостеприимные и добрые люди. К туристам здесь хорошо относятся. Иранские певцы, которых не впускают на родину, здесь свободно могут провести концерт"- говорит девушка, которая вместе с матерью и сестрой приехала отмечать иранский Новый Год в Тбилиси.
В репортаже были также отмечены достопримечательности Тбилиси, важные мероприятия и концерты ко дню праздника Новруз.
23 и 28 марта в тбилисском концертном зале состоится концерт поп-музыки иранских певцов. Подавляющая часть иранских туристов приехала именно на концерты, поскольку в Иране поп-музыка запрещена.
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