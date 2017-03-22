Илия Второй: Оккупация Россией территории Грузии не может продолжаться вечно!

22.03.2017 15:46 Оккупация Россией территории Грузии не может продолжаться вечно. Россия должна освободить наши территории. Об этом заявил глава Грузинской Православной церкви Илия Второй на встрече с к представителями делегации стран Северо-Балтийской восьмерки (NB8), находящимися с официальным визитом в Тбилиси.



Патриарх напомнил гостям о том, что так называемая граница искусственно разделила исконную территорию Грузии.



«Вам известно, что 20 % территории нашей страны оккупировано Россией. В течение 11 лет я был митрополитом Абхазии и сегодня считаюсь руководителем Абхазской епархии, но у меня нет возможности поехать туда и повидать наших верующих.



Я рад, что вы побывали на границе, которая искусственно разделила нашу территорию. Это не должно продолжаться вечно, Россия должна освободить наши территории. Поэтому ваше прибытие в Грузию имеет очень важное значение, и мы благодарим вас за это»,-сказал Католикос-Патриарх, обращаясь к представителям делегации стран Северо-Балтийской восьмерки (NB8).



Напомним, что накануне европейские политики посетили находящееся на линии оккупации село Хурвалети, расположенное в Цхинвальском регионе. Члены делегации NB8 представляющие Данию, Финляндию, Исландию, Норвегию, Швецию, Эстонию, Латвию и Литву встретились с Дато Ванишвили, дом которого оказался за линией оккупации. В Хурвалети установлена колючая проволока, за которой начинается территория, контролируемая российскими войсками. Часть домов жителей села оказались за линией оккупации и у них возникают проблемы с передвижением и общением с родными и близкими.



Кроме этого, представители делегации также посетили офис Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС), расположенный в Гори.



Председатели и вице-спикеры Северо-Балтийской восьмерки (NB8) прибыли в нашу страну с официальным визитом 20-22 марта и они уже провели несколько встреч с представителями властей Грузии.















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