Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Илия Второй: Оккупация Россией территории Грузии не может продолжаться вечно!


22.03.2017   15:46
Оккупация Россией территории Грузии не может продолжаться вечно. Россия должна освободить наши территории. Об этом заявил глава Грузинской Православной церкви Илия Второй на встрече с к представителями делегации стран Северо-Балтийской восьмерки (NB8), находящимися с официальным визитом в Тбилиси.

Патриарх напомнил гостям о том, что так называемая граница искусственно разделила исконную территорию Грузии.

«Вам известно, что 20 % территории нашей страны оккупировано Россией. В течение 11 лет я был митрополитом Абхазии и сегодня считаюсь руководителем Абхазской епархии, но у меня нет возможности поехать туда и повидать наших верующих.

Я рад, что вы побывали на границе, которая искусственно разделила нашу территорию. Это не должно продолжаться вечно, Россия должна освободить наши территории. Поэтому ваше прибытие в Грузию имеет очень важное значение, и мы благодарим вас за это»,-сказал Католикос-Патриарх, обращаясь к представителям делегации стран Северо-Балтийской восьмерки (NB8).

Напомним, что накануне европейские политики посетили находящееся на линии оккупации село Хурвалети, расположенное в Цхинвальском регионе. Члены делегации NB8 представляющие Данию, Финляндию, Исландию, Норвегию, Швецию, Эстонию, Латвию и Литву встретились с Дато Ванишвили, дом которого оказался за линией оккупации. В Хурвалети установлена колючая проволока, за которой начинается территория, контролируемая российскими войсками. Часть домов жителей села оказались за линией оккупации и у них возникают проблемы с передвижением и общением с родными и близкими.

Кроме этого, представители делегации также посетили офис Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС), расположенный в Гори.

Председатели и вице-спикеры Северо-Балтийской восьмерки (NB8) прибыли в нашу страну с официальным визитом 20-22 марта и они уже провели несколько встреч с представителями властей Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Газпромнефть» открыла в Грузии «грузовую» СТО G-Profi Service
Российский «Сбербанк» решил покинуть украинский рынок
Строительство автобана на Рикотском участке начнется в 2018 году
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Вторая машина сгорела в Абхазии в разгар «выборов»
Опубликованы правила безвизовой поездки в страны ЕС на абхазском языке
В Гали состоялась очередная встреча в рамках МПРИ
Абхазы требуют Кадиева взамен на Лукава?
Грузинский паспорт приобретает привлекательность в Абхазии на фоне безвиза в ЕС - Канашвили
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Грузии мужчину приговорили к тюремному заключению за оскорбление бывшей жены
Дагестанский парламент намерен принять закон о бездомных животных
Премьер-министр Грузии не согласен с позицией президента по поводу закона «О прослушке»
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна