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В Грузии мужчину приговорили к тюремному заключению за оскорбление бывшей жены
22.03.2017 16:37
Районный суд города Самтредия признал виновным мужчину в словесном оскорблении бывшей супруги и приговорил его к полуторагодичному тюремному заключению, говорится в сообщении на сайте Главной прокуратуры Грузии.
В материалах дела сказано, что ранее обвиняемый уже был судим за избиение и оскорбление своей супруги, но эта мера лишь временно повлияла на поведение мужчины. В декабре 2016 года суд был вынужден выдать ему сдерживающий ордер. Нарушив условия ордера, в январе 2017 года мужчина пришел домой к уже бывшей супруге и в присутствии несовершеннолетних детей вновь нанес ей словесное оскорбление.
Полиция арестовала его спустя несколько дней после случившегося. Ему предъявили обвинения по статьям «семейное насилие в присутствии несовершеннолетнего в отношении члена его же семьи неоднократно» и «ответственность за семейное насилие, неисполнение требований или (и) обязательств, предусмотренных охранным или сдерживающим ордером».
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