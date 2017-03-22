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Участники акции протеста перед МВД Грузии зашили себе карманы


22.03.2017   18:43
Акция «Не подбрасывай наркотики» прошла сегодня в Тбилиси.

Протестующие собрались у здания министерства внутренних дел Грузии в районе Ортачала и опротестовали действия правоохранителей, символически зашив себе карманы.

По словам участников акции, в Грузии все чаще фальсифицируют уголовные дела по наркотическим статьям, подбрасывая гражданам наркотики при задержании.

Протест против противоправных действий правоохранителей выразили редактор газеты «Хроника плюс» Элисо Киладзе, дочь президента Грузии Анна Маргвелашвили, представители оппозиционных партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия», активисты движения «Белый шум», а также отец задержанного на днях Михаила Татарашвили, который утверждает, что стражи порядка подбросили наркотики его сыну потому, что он дружит с членами семьи главы Грузинского государства.

В свою очередь дочь президента, Анна Маргвелашвили считает, что ее семья подвергается репрессиям потому, что Георгий Маргвелашвили фиксирует свою позицию по различным вопросам, которую разделяют не все представители правящей команды.






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