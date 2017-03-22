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Грузия заняла 70 место в рейтинге человеческого развития ООН


22.03.2017   19:18
Грузия заняла 70 место среди 188 стран мира по Индексу человеческого развития, составленному по итогам 2016 года на основе доклада Программы развития ООН (ПРООН).

Доклад о развитии человеческого потенциала был презентован 21 марта в Стокгольме, сообщили на сайте Центра новостей ООН.

При составлении рейтинга учитывались следующие критерии: продолжительность жизни людей, уровень образования населения, валовый национальный доход на душу населения, уровень социальной защищенности, здравоохранение, уровень преступности, охрана окружающей среды и другие факторы.

Согласно докладу, самый высокий уровень человеческого развития зафиксирован в Норвегии, Австралии, Швейцарии, Германии и Дании. США — на десятом месте. Россия оказалась в этом списке на 49-м месте, Беларусь — на 52-м, Казахстан — на 56-м и Азербайджан — на 78-м. Армения и Украина поделили 84 позицию в рейтинге. Последние строчки рейтинга заняли Центральноафриканская Республика, Нигер и Чад.

В докладе отмечается, что в период 1990–2015 годов во всех регионах мира средние показатели «человеческого развития» значительно улучшились, однако треть населения нашей планеты по-прежнему живет за чертой минимально допустимого уровня.

Авторы отметили, что бедность является проблемой не только в развивающихся странах — в промышленно развитых государствах свыше 300 миллионов человек живут за чертой бедности. В особо тяжелом положении оказались уязвимые слои населения — женщины и девочки, сельские жители, этнические и сексуальные меньшинства, инвалиды, мигранты и беженцы.







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