На горе Махата в Тбилиси построят пантеон для общественных деятелей

22.03.2017 20:12 На горе Махата в Тбилиси через шесть месяцев будет построен новый пантеон для писателей и общественных деятелей, — сообщила корр. «Новости-Грузия» заместитель главы городской службы социального обслуживания и культуры мэрии Тбилиси Мака Насрашвили.



Новый пантеон расположится на территории, прилегающей к строящемуся храму имени Иверской иконы Божией матери. Для строительства нового пантеона из столичного бюджета выделено 1 миллион 300 тысяч лари (около 535 тысяч долларов).



«Выделена территория почти в 2 гектара. На первом этапе будет обустроено 200 мест», — сказала Насрашвили.



Уже завершен тендер, который был объявлен в связи с обустройством и строительством пантеона. В данный момент уточняются технические детали, после чего мэрия Тбилиси объявит компанию, победившую в тендере и оформит с ней соответствующий договор.



Необходимость строительства нового пантеона в Тбилиси возникла после того, как год назад по решению столичных властей Дидубийский пантеон общественных деятелей был закрыт для захоронений из-за нехватки мест.



Решение мэрии Тбилиси построить новый пантеон на горе Махата вызвало возмущение и недовольство ряда деятелей искусства, писателей и композиторов. Они подписали петицию с требованием вместо строительства нового пантеона расширить Дидубийский пантеон.



«Перспективы расширения Дидубийского пантеона не существует. Это невозможно. Что касается местоположения, то при мэрии Тбилиси был создан специальный совет, в нем вошли известные археологи и независимые эксперты. Решение о строительстве нового пантеона на горе Махата было принято единогласно», — отметила Насрашвили.



После завершения строительных работ, начнется обустройство пантеона. По словам Насрашвили, пантеон будет соответствовать международным стандартам.



«Дорога, которая ведет к территории, где разместится новый пантеон, полностью отремонтирована. На горе Махата строится огромный храм, который станет обителью для всего грузинского общества, а напротив храма разместится пантеон. Оттуда открывается прекрасный вид — с одной стороны виден Тбилиси, а с другой стороны – храм», — подчеркнула Насрашвили.



















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