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Кетеван Цихелашвили представит программу стажировки для студентов представителей этнических меньшинств
22.03.2017 21:45
Аппарат государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства при сотрудничестве с Ассоциацией ООН Грузии начинает пилотную программу стажировки в публичном секторе, об этом сообщили министерстве.
Также сообщается, что пилотная программа предназначена для студентов-участников «Образовательной программы подготовки по грузинскому языку» 4+1.
«Целью инициированного госминистром проекта является улучшение перспективы трудоустройства представителей проживающих в Грузии этнических меньшинств, и содействие процессу их включенности и гражданской интеграции.
В рамках программы стажировки у студентов-представителей этнических меньшинств будет возможность на основании конкурса включиться в процесс стажировки. Стажеров отберет специальная комиссия. Успешные аппликанты пройдут трехмесячную практику в государственных ведомствах, органах местного самоуправления и ЮЛПП (Юридических лицах публичного права). Регистрация начнется 23 марта на официальной веб-странице аппарата государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства smr.gov.ge», - говорится в информации министерства.
Презентация программы стажировки состоится завтра, в 14:00 в гостинице «Кортъярд Мариотт».
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