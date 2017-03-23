Скончался актер Лембит Ульфсак, сыгравший главную роль в фильме «Мандарины»

23.03.2017 11:17 Актер советского и эстонского кино, режиссер Лембит Ульфсак скончался в среду на 70-м году жизни. Об этом сообщил интернет-портал местного телеканала ERR.



В 1966 году Лембит Ульфсак закончил таллиннскую среднюю школу номер 7. В 1970 году – актерский факультет Таллинской консерватории.



С 1969 по 1978 Ульфсак работал актером в Молодежном театре, с 1978-1985 гг – в Таллиннском академическом драматическом театре имени В. Кингисеппа, с 1994 года – в Эстонском драматическом театре, а с 1985 по 1994 гг – актером и режиссером на студии "Таллиннфильм".



Ульфсак за свою карьеру сыграл десятки ролей в таких фильмах как: "Арабелла - дочь пирата", "Мэри Поппинс, до свидания", "ТАСС уполномочен заявить" и других.



Один из последних фильмов с его участием "Мандарины" грузинского режиссера Зазы Урушадзе был номинирован на премию "Оскар" и "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" в 2015 году.















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