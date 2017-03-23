Переманивание сотрудников «Рустави 2» продолжается

23.03.2017 13:11 «По кулуарной информации, после Дмитрия Оболадзе и спортивного продюсера Ростома Цулукидзе тайные переговоры о переходе с «Рустави 2» на «Имеди» ведутся еще с несколькими сотрудниками телекомпании. Более того, одного из них уговорить уже удалось. В основном это представители технической группы телеканала, которые выполняют очень важные функции. Генеральный директор «Рустави 2» называет попытку переманивания сотрудников «поощренной правительством конкуренцией», но заключает, что «Рустави 2» это никак не навредит и канал продолжит работу в обычном режиме. Недавно с «Рустави 2» на «Имеди» перешел глава службы маркетинга Коте Батманиди. Он вел переговоры с Ираклием Рухадзе. После Батманиди «Рустави 2» покинули Дмитрий Оболадзе и спортивный продюсер Ростом Цулукидзе», - пишет газета «Резонанси».



«Также распространяется информация о том, что представители «Имеди» и уже перешедшие туда экс-сотрудники «Рустави 2» ведут тайный переговоры с еще несколькими сотрудниками «Рустави 2». По кулуарной информации, согласие одного из них, который работает в техническом отделе, уже получено и его переход состоится в ближайшие дни. Генеральный директор «Рустави 2» Ника Гварамия говорит, что руководство телеканала Бадри Патаркацишвили всегда пыталось и будет пытаться в будущем переманить его сотрудников. По его словам, это поощренная правительством конкуренция, на которую обязательно будет дан ответ. «План по развалу «Рустави 2» действует очень давно, просто его нелегко реализовать - я это обещаю. Остальное посмотрим. На «Рустави 2» нет незаменимых людей. Начиная с меня и заканчивая уборщицей. Всех можно заменить и «Рустави 2» останется таким как раньше. «Имеди» уже давно пытается переманить наших сотрудников, но что у них получилось, общество хорошо увидело. Сейчас они активизировали эту поощренную правительством конкуренцию. «Имеди» - правительственный канал, это бессмысленно скрывать», - заявил Ника Гварамия. Ведет ли «Имеди» переговоры с сотрудниками «Рустави 2», об этом ничего не известно главе информационной службы «Имеди» Нане Лежава, но она с большой вероятностью исключает такие переговоры. «Я не в курсе дел, но велик шанс того, что это неправда», - заявила Лежава. Связаться с генеральным директором канала мы не смогли», - отмечает издание.



«Спортивный комментатор Дмитрий Оболадзе, перешедший с «Рустави 2» на «Имеди» информацией об этом не владеет. По его словам, вопросы нужно задавать не ему. «В переходе с одного канала на другой нет ничего особенного. Поступило предложение с «Имеди», условия оказались приемлемыми. Я посчитал, что 21 года работы на одном месте достаточно, и перешел на «Имеди». Никаких политических подтекстов у этого нет. Каналу нужен спорт в довольно большой дозе, поэтому меня попросили заняться этим. Они посчитали, что я могу сделать это. Пока я буду заниматься спортивными новостями. Больше ничего я сказать не могу, спросите у других», - заявил Оболадзе. Комментируя эти события, один из лидеров «Национального форума» Ани Миротадзе, в прошлом журналистка, вспоминает недалекое прошлое. «Мне сложно что-либо сказать по этому вопросу. Но я могу вспомнить 2007 год, когда разогнали «Имеди» и начали массово переманить его сотрудников на Первый канал и «Рустави 2». Тогда мы не знали, с чем имеем дело. Но прошло время и распространилась информация о том, что в их переманивании участвовали конкретные представители властей. Я хорошо помню, что речь шла о покрытии кредитов и создании лучших условий. Вообще, совершеннолетние люди, тем более профессионалы, имеют свой выбор. Насколько он правильный, мы сказать не можем. Но мы можем предположить, что это направлено против «Рустави 2». Ничего не исключено, но Оболадзе могли предложить лучшие условия, поэтому он перешел. Вообще, если оценивать это положение более глубоко, я могу сказать, что такова медиа-политика властей, которая нацелена на создание лояльных СМИ», - заявила Миротадзе, по словам которой, она надеется, что власти проявят благоразумие и не повторят тех ошибок, которые привели к краху «Нацдвижения», - заключает издание.















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