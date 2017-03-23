600 человек погибает ежегодно в Грузии в ДТП

23.03.2017 13:32 Управление автомашиной в нетрезвом состоянии, неправильный маневр, превышение скорости, и разговор по мобильному телефону - это те основные причины, из-за которых в автодорожных происшествиях гибнут 600 человек в год, и более чем 10 000 получают тяжкое телесное повреждение.



Участившиеся на дорогах Грузии автодорожные происшествия, частые нарушения правил движения, и количество т.н. агрессивных водителей статистически составляют более чем 30%. Правозащитники заявляют, что закон следует срочно ужесточить. Рассмотрение нового законопроекта, над которым работали вместе с Министерством внутренних дел, депутаты отложили после первого слушания на неопределенный срок.



Организации, работающие над вопросами транспорта, полную ответственность за статистику автодорожных происшествий возлагают на власть. По их утверждению, помимо того, что не происходит основополагающее исследование причин аварий, часто не штрафуют нарушителей.



Министр внутренних дел Георгий Мгебришвили считает, что закон следует ужесточить, и заявляет, что ждет решения депутатов.

















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