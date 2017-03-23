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Исландская певица Sоley выступит в Грузии 26 марта


23.03.2017   13:35
В Грузию впервые приедет исландская певица Sоley

Исландская певица и композитор Солей Стефансдоттир, более известная как Soley, впервые выступит в Грузии. Ее концерт состоится в Тбилиси 26 марта.

Sоley - вокалистка из города Хабнарфьордюр на юго-западном побережье Исландии. Исполняет музыку в стиле инди-поп. По экспериментальному звучанию и стилю ее часто сравнивают с другой популярной исландской певицей - Бьорк.

Музыкой Sоley начала заниматься в подростковом возрасте, училась игре на фортепиано и рисованию в исландской Академии художеств. В 2007 году стала участницей группы Seabear. Именно в этом коллективе на нее обратили внимание представители лейбла Morr Music и предложили писать сольные композиции. В 2010 году Sоley выпустила дебютный мини-альбом, а в следующем году - первый полноценный альбом, который был хорошо принят и получил положительные оценки критиков. В 2014 году у нее вышел мини-альбом Krоmantik, представляющий восемь композиций, созданных в разные годы.

Sоley часто выступает на различных скандинавских музыкальных фестивалях. В свободное время занимается танцами, путешествует и проводит много времени с дочерью.






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