Пограничный вертолет будет обслуживать жителей высокогорного села Омало

23.03.2017 13:49 Жителей высокогорного села Омало в регионе Тушети и сотрудников пограничной полиции МВД Грузии, до полного задействования сухопутной дороги, будут обслуживать вертолеты, сообщил премьер-министр Георгий Квирикашвили.



Напомним, что глава правительства посетил сектор Омало на грузино-российской границе несколько дней назад. По словам Квирикашвили, пограничникам приходится работать в очень сложных условиях зимой, когда из-за снега дорога к высокогорному региону закрывается.



«Хочу поручить МВД, чтобы до тех пор, пока откроется дорога, то есть до таяния снегов и полного задействования сухопутной дороги, раз в неделю пограничный вертолет осуществлял полеты для того, чтобы не только пограничники, но и оставшиеся там люди чувствовали связь с остальной Грузией», — сказал Квирикашвили на заседании правительства.



Глава правительства подчеркнул, что власти страны должны уделять большое внимание не только пограничникам в Омало, но и местным жителям.



«Хочу поручить министерству финансов раздобыть средства для этого. Это возможно. Кроме этого, хочу поручить министерству инфраструктуры, проявить особое внимание в этом направлении и помочь вертолетом жителям этого региона, у которых зимой есть различные нужды», — отметил премьер.















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