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В Грузии задумались о введении платного домашнего ареста
23.03.2017 15:03
В министерстве по исполнению наказаний и пробации Грузии изучают возможность превращения домашнего ареста в платную услугу.
"Мы не исключаем, что в ближайшее время домашний арест может стать платным сервисом, как это происходит в США и странах Европы", - сказал министр по исполнению наказаний и пробации Грузии Каха Кахишвили в четверг на сессии парламента. По его словам, "стоимость такого сервиса будет устанавливаться приказом министра".
Он отметил, что устройства для обеспечения домашнего ареста весьма дорогостоящие, поэтому их должно оплачивать не государство, а задержанные, если они этого пожелают.
Парламент Грузии в эти часы рассматривает в первом чтении законопроект об изменениях в "кодексе о заключении". Среди этих изменений - замена незначительных тюремных сроков на домашний арест.
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