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В Грузии планируют ввести новый вид меры пресечения – т.н. электронное наблюдение


23.03.2017   16:24
В Грузии планируют ввести новый вид меры пресечения – т.н. электронное наблюдение В Грузии намерены ввести новый вид меры пресечения – т.н. электронное наблюдение. Информации об этом предоставил членам грузинского парламента министр по исполнению наказаний и пробации Грузии Каха Кахишвили.

«Со стороны правительства будет представлена интересная новация. Парламентский секретарь правительства Шалва Тадумадзе руководит специальной группой и представит меру пресечения нового типа – к примеру, электронное наблюдение. Это в раках меры пресечения еще более сократит количество заключенных. Это для того, чтобы у нас было еще меньше людей в тюрьмах, в том случае, если возможно, чтобы человек не был в тюрьме. Должны быть альтернативные, эффективные меры наказания, что даст нам возможность с одной стороны, контролировать человека, совершившего преступление и осуществлять превенцию совершения им еще преступлений, в случае, если нет необходимости применения к нему крайней формы – заключения», - заявил министр на пленарном заседании парламента.







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