Владельцы "Рустави 2" безвозмездно передадут свою долю коллективу телекомпании

23.03.2017 17:07 Один из дольщиков телекомпании "Рустави 2", Леван Караманашвили, распространил в социальной сети заявление о своих долях. IPress предлагает заявление без изменений:



"Обращаемся к коллективу "Рустави 2", к каждому его сотруднику.



Друзья, ваша роль в борьбе за демократию и свободу слова в Грузии неоценима. Если бы ни ваша каждодневная самоотверженность, сегодня "Рустави 2" уже не существовал бы, или уже превратился бы в личный, пропагандистский канал Иванишвили. То, что вы смогли за последние два года, после того, как штурм Иванишвили для захвата телевидения перешел в открытую фазу, является гражданским героизмом, который войдет в историю Грузии.



Мы хорошо осознаем, какое мужество и титанический труд стоит за всем этим. Мы хотим сказать большое спасибо каждому из вас за это! В результате вашей борьбы "Рустави 2" превратилось в истинно народное телевидение. Именно в знак уважения и благодарности к вашему профессионализму, патриотизму, и принципиальности, мы, владельцы телекомпании решили предложить вам следующее:



Безвозмездно передать коллективу телекомпании наши доли в телекомпании "Рустави 2" (40%), чтобы вы уже в ранге владельцев стали определяющими и соучастниками будущей судьбы телевидения.



Как известно, в настоящем на наши доли наложен арест, но мы готовы сейчас же заключить соответствующие договора с условием, что передача доли вступит в силу сразу же, как только арест снимут.



В настоящем в "Рустави 2" заняты около тысячи человек, зарплата которых колеблется от 500 до 60 000 лари в месяц. Несмотря на должность и размер возмещения, контрибуция каждого из них является уникальной и неоценимой в функционировании телекомпании. Обращаемся с просьбой, начать консультации, чтобы вклад никого не остался непризнанным, и открыто, и справедливо перераспределить доли коллективу".



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

