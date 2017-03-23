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IDFI: Грузия на грани демографической катастрофы
23.03.2017 19:49
По прогнозам фонда ООН в области народонаселения, если демографическая ситуация в Грузии не улучшится, количество населения страны, к 2050 году приблизится к цифре 2 985 000 человек.
Изучением проблемы нарастающего демографического кризиса, и разработкой мер по его предотвращению занялся грузинский Институт развития свободы информации (IDFI).
По заявлению IDFI, исходя из данных переписи населения 2002 года, количество граждан проживающих в стране сократилось на 15%. Количественный показатель населения в указанном году, составлял 4 371 535 человек, на данный момент это показатель равен цифре 3 713 804.
«Несмотря на то, что в последние годы, не наблюдается негативных тенденций в сфере уровня рождаемости, эксперты прогнозируют значительное ухудшение демографической ситуации в стране», — говорится в исследовании.
Выводы экспертов основываются на том, что в 2017-2018 годы в брачный и репродуктивный возраст войдут люди, рожденные в 90-е годы, когда рождаемость в Грузии была очень низкой.
С целью улучшения ситуации, авторы исследования рекомендуют правительству Грузии, разработать специальный план по решению демографических проблем.
Согласно данным исследования, по благосостоянию детей и их семей, проведенного Детским фондом ООН в Грузии, вместе с количеством детей, в семьях значительно ухудшается показатель уровня бедности.
Соответственно, в контексте демографических проблем, для решения этой проблемы, важно задействование эффективной государственной политики с целью поддержки многодетных семей, указано в документе.
Для решения демографической проблемы, эксперты предлагают использовать лучшие стратегии из практики европейских государств, и на их основе разработать план мероприятий для Грузии.
В этой связи, отмечается важность, принятого правительством Грузии 31 марта 2014 года постановление №#262, по задействованию специальной программы по улучшению демографической ситуации.
Однако, после анализа соответствующих программ действующих в странах Евросоюза, специалисты пришли к мнению, кто существующая в Грузии практика по поддержке рождаемости и помощи многодетным семьям, требует значительного улучшения.
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