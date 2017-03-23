Омбудсмен: В Грузии все больше людей погибают на рабочем месте

23.03.2017 19:58 В Грузии отсутствуют эффективные механизмы, которые бы обеспечивали безопасные условия труда для тех, кто работает в сложных и опасных условиях, считает Народный защитник Грузии Уча Нанушвили.



Сегодня аппарат Омбудсмена распространил заявление в связи с последними фактами гибели строителей на рабочем месте. 15 марта строитель погиб в Тбилиси, после падения в шахту лифта. 21 марта еще один рабочий скончался в больнице Батуми — этот мужчина упал с крыши строящегося объекта.



Уча Нанушвили выражает соболезнования семьям погибших и в очередной раз напоминает властям Грузии об актуальности проблемы смертельных случаев на производстве.



Народный защитник обращает внимание на то, что только в 2016 году, согласно официальной статистике МВД, в Грузии 53 человека погибли, а 85 получили ранения на рабочем месте.



«Народный защитник неоднократно призывал правительство и парламент обеспечить надлежащие правила техники безопасности, а также осуществлять строгий контроль их выполнения. Хотя число погибших и пострадавших на рабочем месте увеличивается из года в год, государство не принимает эффективные меры для предотвращения трагических несчастных случаев и не создает эффективного механизма инспекции труда», — говорится в заявлении омбудсмена.



В обращении также говорится о необходимости превентивных мер, которые бы помогли предотвратить несчастные случаи.



«После трагедии реакция всегда ограничивается только привлечением ответственных. Как и раньше, в связи с последними случаями, министерство внутренних дел начало расследование в соответствии со статьей 240 УК. Это, конечно же, не превенция, в то время как профилактические меры необходимы для того, чтобы добиться значительного снижения числа таких случаев», — считает народный защитник.



Нануашвили вновь призывает парламент и правительство принять все необходимые меры для обеспечения безопасных условий труда в стране.



«Ответственность за вышесказанное несут не только строительные компании, но и правительство. Необходимо создать службу инспекции труда — орган, который будет контролировать правила безопасности труда, а также определить санкции за нарушение этих правил», — сказано в обращении омбудсмена.



Новости-Грузия















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