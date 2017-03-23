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Амбулаторные медикаменты будут доступны и гражданам с рейтинговыми баллами от 70 000 до 100 000
23.03.2017 20:20
К амбулаторным медикаментам будут иметь доступ и граждане с рейтинговыми баллами от 70 000 до 100 000.
Министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко в беседе с журналистами сказал о том сегменте, который согласно изменениям, ожидаемым во всеобщем здравоохранении, будет иметь привилегию, предполагающую доступность к амбулаторным медикаментам.
«Эта группа уже определена. Эта та часть пенсионеров, которые социально не защищены, а также одинокие пенсионеры, другие социально незащищенные категории и плюс, эта привилегия распространится на граждан с баллами от 70 000 до 100 000», - пояснил Давид Сергеенко.
Вместе с тем известно, что в рамках программы всеобщего здравоохранения будут финансироваться медикаменты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких.
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