Амбулаторные медикаменты будут доступны и гражданам с рейтинговыми баллами от 70 000 до 100 000

23.03.2017 20:20 К амбулаторным медикаментам будут иметь доступ и граждане с рейтинговыми баллами от 70 000 до 100 000.

Министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко в беседе с журналистами сказал о том сегменте, который согласно изменениям, ожидаемым во всеобщем здравоохранении, будет иметь привилегию, предполагающую доступность к амбулаторным медикаментам.



«Эта группа уже определена. Эта та часть пенсионеров, которые социально не защищены, а также одинокие пенсионеры, другие социально незащищенные категории и плюс, эта привилегия распространится на граждан с баллами от 70 000 до 100 000», - пояснил Давид Сергеенко.



Вместе с тем известно, что в рамках программы всеобщего здравоохранения будут финансироваться медикаменты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких.















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